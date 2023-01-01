К доске пойдет… Василькин! Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 «А» класса. Виктория Ледерман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Меня зовут Дима Василькин, я учусь в третьем “А” и постоянно попадаю в смешные истории. Не все они, правда, сразу кажутся смешными – как, например, когда мы с Костиком застряли у него дома до самой ночи. Но всe равно я такие случаи люблю – рассказывать их потом одно удовольствие! А не люблю я только это: “К доске пойдeт… Василькин!” – слова, которые наша учительница Светлана Алексеевна говорит каждый день». Новая книга Виктории Ледерман – это собрание забавных и поучительных историй из жизни третьеклассника, которые выстраиваются в единое повествование, постепенно раскрывая перед читателем характер юного героя. Впрочем, читатель этого героя хорошо знает, ведь Василькин так похож на всякого девятилетнего школьника! Виктория Ледерман пишет легко и увлекательно. Писательнице удаeтся создать правдивый и запоминающийся образ, как удавалось и в предыдущих книгах, которые стали настоящими хитами: «Календарь ма[й]я», «Первокурсница», «Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом „Д“», «Уроков не будет!».Исполняет Андрей Святсков Звукорежиссeр и автор музыки Антон Буянов Производство студии Frontline Creative Продюсер Константин Барышев Обложка Ольги Громовой © ИД КомпасГид ©



К доске пойдет… Василькин! Школьные истории Димы Василькина, ученика 3 «А» класса слушать на видеосервисе Wink.