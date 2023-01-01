К черту все! Берись и делай! Ричард Брэнсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Миллиардер Ричард Брэнсон в книге «К черту всe! Берись и делай!» утверждает, что можно весело проводить время, зарабатывая кучу денег. Его книга короткая, лаконичная, мотивирующая и полная оптимизма. Он настаивает, что в бизнесе нет инструкций, которым нужно следовать. И подтверждает свои слова реальными историями из своего богатого опыта. Успеха в деловом мире добиваются те, кто настойчив, имеет цель и никогда не сдается. Большое значение он придает семейным ценностям и описывает свою корпорацию Virgin как большую семью. С его точки зрения, успешные предприниматели отличаются способностью подбирать нужных людей и вознаграждать таланты. Афористичные и простые правила Брэнсона много лет приносят ему ощутимые дивиденды и при этом помогают оставаться жизнерадостным и неравнодушным человеком.



К черту все! Берись и делай! Ричард Брэнсон слушать на видеосервисе Wink.