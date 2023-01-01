К-10 (сборник). Олег Дивов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«… Эти тексты мало кто видел. До сегодняшнего дня они были знакомы только читателям специализированных журналов и тематических сборников фантастики. Тексты очень разные. Рассказы про веселых ассенизаторов и интеллигентных взломщиков, русскую народную паранойю и наших в космосе. Кое-какие эксперименты на грани беллетристики и публицистики. Да еще странная повесть в моем любимом стиле «производственная драма»… И все же есть объединяющий момент, позволивший без стеснения загнать всю эту разношерстицу под одну обложку. Перед вами, с позволения сказать, «творческий отчет» Олега Дивова за период 2001–2003 гг., когда у автора стало кое-что получаться в средней и малой формах. А то, говорят, я почти три года молчал. Не-а. Естественно, здесь все публикуется в авторской редакции, без каких-либо цензурных ограничений и поправок, под оригинальными названиями. А теперь давайте попробуем это все прочесть. Искренне Ваш – Олег Дивов» В сборник вошли следующие повести и рассказы: К-10 Параноик Никанор Эпоха великих соблазнов Закон лома для замкнутой цепи Вредная профессия Мышки-кошки Наш гештальт в тумане светит Мир без героев Вредный совет молодому бойцу



К-10 (сборник) слушать на видеосервисе Wink.