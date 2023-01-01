Jean-Christophe: L'aube • Le matin. Ромен Роллан (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Детство» и «Юность» – первые два тома десятитомного романа «Жан-Кристоф», написанного французским романистом и драматургом Роменом Ролланом. Это – роман-история духовной борьбы, муки и радости творчества, формирования высокоодаренного композитора. Не только судьба сына скрипача и кухарки дана Ролланом в эпопее «Жан-Кристоф», но и широкая социальная панорама Европы начала ХХ века. «Детство» и «Юность», тонко проникая в психологию молодого человека, повествуют о нежных годах композитора, о радостях и тревогах первой страсти. Именно в этих томах показано, как сформировалась личность бунтаря-одиночки Жана-Кристофа, человека «с чистыми глазами и сердцем», героя бетховенского плана, то есть человека такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.



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