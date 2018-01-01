Извлекатели. Группа «Сибирь». Вадим Денисов (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного писателя фантаста Вадима Денисова – «Извлекатели. Группа „Сибирь“». Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Юрием Титовым. Так не должно было случиться. Однако вышло так, как вышло. Глядя из привычной и, как выяснилось в сравнении, очень комфортной реальности на окружающий мир, понимаешь – шансов пройти правильной траекторией у нас было немного. Здесь же эти шансы безнадeжно упущены. И никто из жителей России-2 не знает, что всe могло сложиться совсем иначе. Не в кухонных фантазиях, а на самом деле. Рассказать бы: «Знаете, есть такая Россия, где…». Но это действительно навсегда. Вот только смотреть со стороны на агонию распадающейся, преданной страны тяжело, страшно. А ещe очень жаль простых людей, которые ничуть не изменились, забери их отсюда, и они быстро освоятся у нас. Почему бы нет? Юрий Титов популярный актер, режиссер, сценарист и известнй актер дубляжа, на чьем счету дублирование многих современных лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Стекло (2019)», «Мэри Поппинс возвращается (2018)», «Ральф против интернета (2018)», «Слендермен (2018)», «Человек-муравей и Оса (2018)», «Суперсемейка 2 (2018)», «Погружение (2017)», и многих других. ©



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