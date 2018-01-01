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Извлечение троих. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература997 мин16+
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Сюжет
Второй роман цикла «Темная башня». Юный Роланд – последний благородный рыцарь в мире, «сдвинувшемся с места». Ему во что бы то ни стало нужно найти Темную Башню – средоточие Силы, краеугольный камень мироздания. Но прежде Роланд должен отправиться, как говорят карты Таро, в современную Америк�у на поиски помощников. Вместе они смогут противостоять темным силам и продолжить нелегкий путь к Башне… © Stephen King, 1987 © Перевод. Т. Покидаева, 1997 © Издание на русском языке AST Publishers, 2018 ©
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