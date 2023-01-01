Изумрудная книга. Керстин Гир (книга, 2011) слушать онлайн

Сюжет

«Таймлесс. Изумрудная книга», третья часть книжной трилогии «Таймлесс» немецкой писательницы Керстин Гир. Теперь в аудиоформате! Озвучил аудиокнигу актер театра и кино, кандидат филологических наук, переводчик-германист Петр Абрамов. Его чарующий голос мгновенно погружает слушателей в атмосферу захватывающих тайн и волшебства, удивительных событий и неожиданных поворотов сюжета. Что делать, если твое сердце разбито, а чувства растоптаны? Часами болтать по телефону с лучшей подругой? Есть шоколад, и валяться в кровати, обливаясь слезами? Как жаль, что у Гвендолин совершенно нет на это времени. А все потому, что на семнадцатом году жизни у нее совершенно случайно обнаружился ген путешественника во времени. Голова идет кругом: хронограф, круг крови, Тайна Двенадцати, все эти балы, суаре, схватки и путешествия по темным лабиринтам прошлого, а теперь еще кто-то за ней охотится, и единственное, о чем ей действительно стоит думать, так это о том, чтобы выжить! Все нити ведут в прошлое, к таинственному графу Сен-Жермену, который ведет опасную игру, чтобы заполучить источник вечной жизни. А тут разбитое сердце! Гидеон, кто же ты – друг или враг? Что значат твои признания в любви – шутка, разыгранный как по нотам план графа или все же настоящее чувство? Разгадать все тайны Гвендолин помогут ее верные друзья. Добро пожаловать в мир путешественников во времени, приключения продолжаются.





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