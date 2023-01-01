Изольда Великолепная. Карина Демина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга расскажет об обычной девушке, которая попадает в мир, схожий со Средневековьем. Она хорошо знает принципы ведения бухгалтерии и умеет работать с лошадьми. Но помогут ли ей эти навыки в распутывании многочисленных интриг? Немного магии, большое количество персонажей со своими проблемами и сложными характерами. Спешите прочитать в режиме онлайн фрагменты этой милой и местами смешной истории, в которой есть всего понемногу – справедливость и правосудие, настоящая дружба, уместные постельные сцены и супружеские взаимоотношения. На нашем портале вы также сможете купить электронный или бумажный вариант книги.



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