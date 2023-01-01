Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II. Тим Скоренко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В многочисленных справочниках и списках русских изобретений чаще всего не упоминается три четверти замечательных идей, рождeнных отечественной изобретательской мыслью, зато обнаруживается, что мы придумали самолeт (конечно, нет), велосипед (тоже нет) и баллистическую ракету (ни в коем случае). У этой книги две задачи: первая – рассказать об изобретениях, сделанных в разное время нашими соотечественниками – максимально объективно, не приуменьшая и не преувеличивая их заслуг вторая – развеять многочисленные мифы и исторические фальсификации, связанные с историей изобретательства.



Изобретено в России: История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II слушать на видеосервисе Wink.