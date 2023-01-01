Изобретения профессора Вагнера. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Беляев – легендарный писатель, создавший бессчетное множество фантастических миров. В этом сборнике вашему вниманию предлагается авторский цикл «Изобретения профессора Вагнера». Главный герой рассказов – Иван Вагнер, ученый, который устраивает самые неожиданные эксперименты. Он выработал способность думать обеими половинками мозга, а также писать левой и правой рукой одновременно. Он создал эликсир против усталости, чтобы работать круглосуточно, не теряя время на сон. Он умеет проходить сквозь стены и поднимать температуру человеческого тела до невероятных показателей. Он может победить силу притяжения планеты Земля или пересадить мозг человека в тело слона. Но что получится в результате этих научных опытов? Слушайте сами.



Изобретения профессора Вагнера слушать на видеосервисе Wink.