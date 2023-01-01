Изнанка правды. Сергей Бакшеев (книга, 2020) слушать онлайн

Убийство раскрыто, преступник осужден и в этот момент ключевой свидетель признается, что дала ложные показания. Получается, что осужден невиновный. Следователя Петелину обвиняют в предвзятом расследовании. Осужденный совершает побег и требует оправдания. Общественность на его стороне, но есть противник, готовый его убить. Петелина перед выбором, признать свою ошибку и помочь беглецу, или уйти в декретный отпуск. И встает главный вопрос: кто настоящий убийца?



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