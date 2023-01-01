Измена. Если любишь – прости. Полина Рей (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Измена. Если любишь – прости» – роман Полины Рей, жанр современный любовный роман. –Марин, что у тебя с лицом?– удивлённо приподняла я брови, глядя на подругу, которая должна была помочь мне украсить гостиную. –Нет, ничего,– ответила Марина, пряча телефон. Я подошла к ней и потребовала ответа: –Что не так? Подруга, после некоторого колебания, протянула мне мобильник. На его экране было видео – мой муж лапает какую-то девицу и тащит её в приват-комнату в клубе. Я готовилась к тому, чтобы озвучить супругу пол будущего ребёнка. Знала, что у нас с Сашей сын. Долгожданный. Хотела обрадовать мужа, сказав, что его мечта наконец сбудется. А получила сюрприз вместо него. Мой муж мне изменяет. И не с кем-то незнакомым. А с женщиной из его прошлого. Той, которую он, видимо, любил все эти годы. И продолжает любить по сей день.



Измена слушать на видеосервисе Wink.