Изгой. Крепость надежды. Дем Михайлов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Руслан Алексеевич Михайлов (род. 23 ноября 1979) – писатель, работающий в жанре фэнтези под псевдонимом Дем Михайлов. Он автор нескольких циклов романов и один из основоположников жанра LitRPG, основанного на субкультуре популярных ролевых компьютерных игр. «Крепость надежды» – первая книга в цикле «Изгой». Главный герой – сын барона, молодой повеса Корис Ван Исер осуждeн за убийство императорского бастарда и по решению суда Империи сослан со своими людьми на постоянное поселение в Дикие земли. Это изгнание – по сути, отсрочка смертной казни: Дикие земли населены чудовищами и нежитью, и уцелеть там – задача почти неразрешимая. Корису удаeтся выжить, но какой ценой! Очнувшись после схватки с диким кабаном, герой потерял память. Пытаясь понять, кто же он, Корис открывает в себе недюжинные способности к выживанию в экстремальных условиях, умение грамотно командовать отрядом и продуманно строить укрепления. Возведя неприступную крепость, устояв перед кровожадными шурдами, герой осознаeт, что он не тот, за кого его принимают, и что враги не остановятся ни перед чем, чтобы его уничтожить… Хотите узнать больше? Слушайте!



Изгой слушать на видеосервисе Wink.