Избранные стихотворения. Сергей Есенин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Говорят, что я скоро стану Знаменитый русский поэт…» С.Есенин В этот сборник вошли 90 избранных стихотворений одного из самых любимых и неоднозначных русских поэтов. Лиричные и берущие за душу стихи Сергея Есенина читают Михаил Козаков и Владимир Левашев. Колыбельную «Поет зима, аукает…» по�ет Ольга Будина.



Избранные стихотворения слушать на видеосервисе Wink.