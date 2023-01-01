WinkАудиокнигиИзбранные стихотворения. Сергей Есенин
Избранные стихотворения. Сергей Есенин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия147 мин12+
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Сюжет
«Говорят, что я скоро стану Знаменитый русский поэт…» С.Есенин В этот сборник вошли 90 избранных стихотворений одного из самых любимых и неоднозначных русских поэтов. Лиричные и берущие за душу стихи Сергея Есенина читают Михаил Козаков и Владимир Левашев. Колыбельную «Поет зима, аукает…» по�ет Ольга Будина.
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