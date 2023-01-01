Избранные стихотворения. Гай Валерий Катулл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Гай Валерий Катулл – античный поэт, один из величайших римских лириков. Большую часть стихотворений он посвятил своей возлюбленной – знатной патрицианке Клодии из рода Клавдиев. В стихах Катулл называл ее Лесбией, тем самым иносказательно связывая Клодию с мифическими жительницами острова Лесбос, подчеркивая ее женственность и чувственность. Помимо любовной лирики, известны эпиграммы и памфлеты Катулла, в которых он довольно резко, нередко саркастично, описывает современное ему римское общество.



Избранные стихотворения слушать на видеосервисе Wink.