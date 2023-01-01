Избранные рассказы современных авторов. Сергей Носов,Валерий Роньшин,Александр Иличевский,Герман Садулаев,Ильдар Абузяров,Фарид Нагим,Марат Басыров,Владимир Шпаков,Светлана Мосова,Александр Феденко,Николай Шолохов,Зинаида Линден (книга, 2020) слушать онлайн

Давно хотелось получить своего рода “срез эпохи”. О чем пишут, думают, что чувствуют современные писатели. Петербургский интеллигент в муках поркотерапии первородящая мать в образе горбуши бич в чеченской деревне азартный юноша, грезящий о куше библиотекарь в поисках красивой смерти финский муж, обретший новую жизнь модный писатель на пике популярности и другие герои… Помогал нам осуществить задуманное главред литературного журнала “Зинзивер”, член Союза писателей СПб Владимир Шпаков, который неустанно подбирал рассказы, пока мы осуществляли их безжалостную выборку.



Избранные рассказы современных авторов слушать на видеосервисе Wink.