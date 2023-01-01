Избранные новеллы / Novelle scelte. Джованни Боккаччо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главное произведение Боккаччо «ДЕКАМЕРОН» [1350–1353] представляет собой сто историй, рассказанных от имени благородных флорентийских дам и молодых людей. Повествование проистекает на фоне эпидемии чумы («черной смерти»), от которой скрывается благородное общество в загородном имении, и испол�нено тонкого психологизма и неожиданных коллизий. Реалистические новеллы, проникнутые гуманистическими идеями, духом свободомыслия и жизнерадостным юмором, неприятием аскетической морали, – многоцветная панорама нравов итальянского общества. Литературный шедевр Боккаччо стал образцом совершенства языка и стиля для итальянских авторов, классикой мировой литературы. На двух языках.



Избранные новеллы / Novelle scelte слушать на видеосервисе Wink.