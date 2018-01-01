Избранное. Викентий Вересаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В.Вересаева называют «художником-историком русской интеллигенции». И действительно, в своем творчестве шаг за шагом он отражает историю развития интеллигенции в России. У вас есть возможность проследить за этими этапами, прослушав аудиоверсию избранных рассказов этого замечательного писа�теля. В степи В глуши Состязание На эстраде ©



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