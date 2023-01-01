Избранное. Михаил Ломоносов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – выдающийся российский поэт и ученый, человек разносторонних интересов, внесший огромный вклад в развитие отечественной и мировой науки. Известный критик В.Г. Белинский назвал Ломоносова «Петром Великим нашей литературы…», отмечая его заслуги в деле усо�вершенствования русского литературного языка. В сборник вошли стихотворения, оды, послания М.В. Ломоносова, одного из ярчайших представителей русского классицизма/



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