Избранница поневоле. Екатерина Верхова (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной российской писательницы Екатерины Верховой «Избранница поневоле». Книга озвучена популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик и популярным киноактером и актером дубляжа Александром Городиским. Брак по расчету… Для кого-то это вымершая традиция, а для меня суровая реальность. После смерти родителей я не в силах распоряжаться своей судьбой, какой бы завидной невестой когда-то ни была. Моя магия, мое наследство и жизнь теперь принадлежат человеку, о котором ходит слишком много ужасных слухов. Смириться с этим? Ну уж нет. Я сделаю все, чтобы вырваться из клетки и стать тем, кем всегда мечтала. Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Избранница поневоле слушать на видеосервисе Wink.