Избранница хозяина Бездны. Мария Боталова (книга, 2020) слушать онлайн

Новый мир, новые приключения от автора фантастического сериала «Академия невест!» Угораздило же меня наткнуться в кладовке на старинный фолиант и прочитать заклинание поиска второй половинки. Вот и оказалась я в другом мире, да еще в чужом теле. И что теперь делать, если все принимают меня за лед�и Милиану, высокородную и весьма вздорную особу? Пробуждается магия, плетутся интриги. А сногсшибательный и опасный мужчина, которого вижу впервые, требует исполнения супружеского долга. И ладно бы только он один… Чужое тело. Чужой муж. И любовник тоже чужой. Верните меня назад!



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