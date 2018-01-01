Избранная стражем. Лена Летняя (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Избранная стражем» популярной российской писательницы Лены Летней, третью книгу серии «Ложные боги». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Я вернулась домой, но не смирилась с расставанием с любимым. Чтобы приблизить возможность встречи, нужно найти и уничтожить спрятанные в моем мире кристалины. Тогда древние стражи не смогут причинить вред моим людям, а Некросу не придется удерживать их в другом мире. Однако задача эта не так проста, как кажется, и все идет не так, как я задумала. То ли Некрос доверился не тем союзникам, то ли кто-то из стражей все же смог вернуться в мой мир. В любом случае опасность слишком велика, чтобы справляться с ней поодиночке. Моя семья на моей стороне, но примут ли они того, кого я люблю, если его Сила опасна для нас всех? Заключительная часть трилогии. ©



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