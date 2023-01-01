Избранная проза. Константин Паустовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – выдающийся русский писатель XX века, автор рассказов и повестей о природе, мастер психологического портрета. В аудиокнигу вошли избранные произведения разных лет – лирические «маленькие повести», которые по праву считаются шедеврами русской проз�ы. Среди них вы найдeте литературные портреты М. Ю. Лермонтова («Разливы рек») и русских художников И. Левитана и О. Кипренского.



Избранная проза слушать на видеосервисе Wink.