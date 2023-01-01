Избранная лирика. Федор Тютчев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

О лирике Ф.И.Тютчева его младший современник князь В.П.Мещерский, журналист и литератор, сказал так: «…зеркало его души». Действительно, в описании малейших душевных движений, в передаче всех тонкостей человеческого восприятия поэт предельно точен. Н.А.Некрасов ставил Тютчева в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым Л.Н.Толстой называл его «одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки». Стихи Ф.И.Тютчева отвечают глубинным законам гармонии, управляющим вселенной. Отсюда и естественная, ненавязчивая музыкальность его лирики: создавая поэтический образ, он умело пользуется звукописью эти стихотворения нужно обязательно слушать…



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