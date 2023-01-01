Избегание. 25 микропрактик, которые помогут действовать, несмотря на страх. Мэттью Бун,Дженнифер Грегг,Лиза Койн
Wink
Аудиокниги
Избегание. 25 микропрактик, которые помогут действовать, несмотря на страх. Мэттью Бун,Дженнифер Грегг,Лиза Койн

Избегание. 25 микропрактик, которые помогут действовать, несмотря на страх. Мэттью Бун,Дженнифер Грегг,Лиза Койн (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Психология264 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Человеку свойственно избегать неприятных ситуаций, чувств и переживаний. Авторы книги, клинические психологи и эксперты по терапии принятия и ответственности, предлагают легко выполнимые микропрактики, которые помогут выбраться из ловушки избегания. Мэттью Бун – специалист в сфере социальных проблем, писатель и спикер, миссия которого – доносить концепции из области психического здоровья широкому кругу слушателей. Он руководит разработкой учебных проектов и социально-ориентированной деятельностью для студенческой оздоровительной программы при Университете медицинских наук в Арканзасе, является преподавателем кафедры психиатрии, экспертом по терапии принятия и ответственности, одобренным Ассоциацией контекстуально-поведенческой науки. Дженнифер Грегг – профессор кафедры психологии Университета штата Калифорния в Сан-Хосе, клинический психолог Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где она работает с онкологическими больными и их семьями. Эксперт, одобренный Ассоциацией контекстуально-поведенческой науки, организует и ведет научные исследования, обучает лечащий персонал в области терапии принятия и ответственности и других подходов, основанных на осознанности, с 2007 года. Лиза Койн – практикующий клинический психолог, автор, исследователь, работала с молодежью и их родителями, а также со взрослыми пациентами с тревожными расстройствами более двадцати лет. В 2014 году основала Институт изучения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у детей и подростков при больнице МакЛин. Доцент Гарвардской медицинской школы, руководитель Кембриджского центра ОКР и тревожных расстройств в Новой Англии (Массачусетс).

Избегание слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг