Избегание. 25 микропрактик, которые помогут действовать, несмотря на страх. Мэттью Бун,Дженнифер Грегг,Лиза Койн (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Человеку свойственно избегать неприятных ситуаций, чувств и переживаний. Авторы книги, клинические психологи и эксперты по терапии принятия и ответственности, предлагают легко выполнимые микропрактики, которые помогут выбраться из ловушки избегания. Мэттью Бун – специалист в сфере социальных проблем, писатель и спикер, миссия которого – доносить концепции из области психического здоровья широкому кругу слушателей. Он руководит разработкой учебных проектов и социально-ориентированной деятельностью для студенческой оздоровительной программы при Университете медицинских наук в Арканзасе, является преподавателем кафедры психиатрии, экспертом по терапии принятия и ответственности, одобренным Ассоциацией контекстуально-поведенческой науки. Дженнифер Грегг – профессор кафедры психологии Университета штата Калифорния в Сан-Хосе, клинический психолог Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где она работает с онкологическими больными и их семьями. Эксперт, одобренный Ассоциацией контекстуально-поведенческой науки, организует и ведет научные исследования, обучает лечащий персонал в области терапии принятия и ответственности и других подходов, основанных на осознанности, с 2007 года. Лиза Койн – практикующий клинический психолог, автор, исследователь, работала с молодежью и их родителями, а также со взрослыми пациентами с тревожными расстройствами более двадцати лет. В 2014 году основала Институт изучения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) у детей и подростков при больнице МакЛин. Доцент Гарвардской медицинской школы, руководитель Кембриджского центра ОКР и тревожных расстройств в Новой Англии (Массачусетс).



Избегание слушать на видеосервисе Wink.