WinkАудиокнигиИзбавление от страха и тревоги. Игорь Вагин
Избавление от страха и тревоги. Игорь Вагин (книга, 2014) слушать онлайн
2014, Аудиокнига
Саморазвитие37 мин12+
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Сюжет
Известный психолог и бизнес-консультант Игорь Вагин объясняет природу и механизм страха и тревоги, учит контролировать и преодолевать эти эмоции. Запомните: испытывать страх – не значит быть несмелым, именно способностью справляться со страхом храбрец отличается от труса!
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