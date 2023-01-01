Избавление от страха и тревоги. Игорь Вагин
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Избавление от страха и тревоги. Игорь Вагин

Избавление от страха и тревоги. Игорь Вагин (книга, 2014) слушать онлайн

2014, Аудиокнига
Саморазвитие37 мин12+
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Сюжет

Известный психолог и бизнес-консультант Игорь Вагин объясняет природу и механизм страха и тревоги, учит контролировать и преодолевать эти эмоции. Запомните: испытывать страх – не значит быть несмелым, именно способностью справляться со страхом храбрец отличается от труса!

Избавление от страха и тревоги слушать на видеосервисе Wink.

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