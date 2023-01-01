Избавление от страха и тревоги. Игорь Вагин (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Известный психолог и бизнес-консультант Игорь Вагин объясняет природу и механизм страха и тревоги, учит контролировать и преодолевать эти эмоции. Запомните: испытывать страх – не значит быть несмелым, именно способностью справляться со страхом храбрец отличается от труса!



Избавление от страха и тревоги слушать на видеосервисе Wink.