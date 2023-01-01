Из записок охотника: Мой сосед Радилов. Смерть. Стучит. Свидание. Татьяна Борисовна и ее племянник. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит рассказы «Мой сосед Радилов», «Свидание», «Смерть», «Стучит» и «Татьяна Борисовна и ее племянник» из знаменитого цикла «Записки охотника» великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Цикл рассказов «Записки охотника» – одна из вершин творчества писателя, является энциклопедией жизни русского поместного дворянства. Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Содержание: 1. Мой сосед Радилов. 2. Свидание. 3. Смерть. 4. Стучит. 5. Татьяна Борисовна и ее племянник.



Из записок охотника: Мой сосед Радилов слушать на видеосервисе Wink.