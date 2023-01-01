Из записок охотника: Лебедянь. Уездный лекарь. Лес и степь. Льгов. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание содержит рассказы «Лебедянь», «Уездный лекарь», «Контора», «Лес и степь» и «Льгов» из знаменитого цикла «Записки охотника» великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Цикл рассказов «Записки охотника» – одна из вершин творчества писателя, является энциклопедией ж�изни русского поместного дворянства. Произведения сборника включены в программы 5-11 классов средней школы всех уровней обучения, для классной и домашней работы. Содержание: 1. Лебедянь 2. Уездный лекарь 3. Лес и степь 4. Льгов



Из записок охотника: Лебедянь слушать на видеосервисе Wink.