Из записных книжек 1925-1937 гг.. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет записные книжки Ильи Ильфа, одного из авторов знаменитых «Двенадцати стульев» и «Золотого телeнка», в великолепном прочтении заслуженного артиста России Владимира Левашева. В 1920-е Ильф был газетчиком, журналистом, работал в газете железнодорожников «Гудок». Он ездил в командировки по стране, писал репортажи. И его блокноты наполнялись фактами, наблюдениями и мельчайшими деталями. Он делал записи не для читателя – для себя. Записные книжки были его внутренним литературным хозяйством, загашником, откуда появились на свет многие персонажи его произведений. «Обязательно записывайте,– говорил он другу и соавтору Евгению Петрову,– всe проходит, всe забывается. Я понимаю – записывать не хочется. Хочется глазеть, а не записывать, но тогда нужно заставить себя…»



Из записных книжек 1925-1937 гг слушать на видеосервисе Wink.