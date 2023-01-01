Из праха восставшие. Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не знать классику – это настоящее преступление! Потому что по большому счету в мире мало что меняется – зло во все времена будет злом, а добро – добром. «Из праха восставшие» – роман, истоки которого – в рассказах «Апрельское колдовство», «Дядюшка Эйнар» и «Странница», на которых выросло не одно поколение советских, а потом и российских читателей. Эта книга писалась полвека, отражая все важнейшие события XX столетия, но отражая так, как это мог сделать один только Брэдбери – через детство. В семейной хронике Эллиотов, героев «Из праха восставших», переплетаются истории графа Дракулы и египетской мумии, мыши, прошедшей полмира, и призрака «Восточного экспресса», четырех развоплощенных кузенов и Фивейского голоса.



Из праха восставшие слушать на видеосервисе Wink.