WinkАудиокнигиИз области чудесного. Аркадий Кошко
Из области чудесного. Аркадий Кошко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы, Учебная и научная литература123 мин12+
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Сюжет
Аркадий Францевич Кошко по праву считается лучшим сыщиком начала ХХ века. Он первым стал активно применять дактилоскопию и систему идентификации личности, которые сейчас признаны во всем мире. Многие методики были потом заимствованы Скотланд-Ярдом. В книге описываются самые громкие и скандальные преступления из реальной практики автора.
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