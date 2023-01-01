Из области чудесного. Аркадий Кошко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Францевич Кошко по праву считается лучшим сыщиком начала ХХ века. Он первым стал активно применять дактилоскопию и систему идентификации личности, которые сейчас признаны во всем мире. Многие методики были потом заимствованы Скотланд-Ярдом. В книге описываются самые громкие и скандальные преступления из реальной практики автора.



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