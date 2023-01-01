Из новейшей истории. Выпуск 2. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Леонид Броневой. Сын чекиста. Почему ему была так интересна отечественная история? – Пощечина, изменившая страну – Пытают только добровольцы – Антисемитизм без евреев – Миллион евро за лекарство от неонацизма – Дама с абажуром. Антисемитизм – это не проблема евреев



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