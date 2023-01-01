Из новейшей истории. Выпуск 1. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Карл Маркс: жизнь после смерти �– Что мы отмечаем 12 июня – Гражданская война не закончилась – Революция, которую мужчины проморгали – Первый угон самолета. Кто это сделал? – Переворот в Чили: катастрофа или успех? – Роберт Мугабе. Причины падения



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