Из Москвы в Лондон. Заметки о счастье и бизнесе. Алиса Зотимова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лондон, Англия, 2021 год: автору этой книги, Алисе Зотимовой, 41 год, у нее есть собственный бизнес по недвижимости, маленький сын Лео, любящий муж Артeм. Алиса счастлива. А в чeм оно – счастье? Адаптироваться в чужой стране и культуре победить в индустрии, где у руля в основном мужчины иметь финансовую независимость, но не отпугнуть этим достойного поклонника или друзей… Осталось ли еще к чему стремиться? И почему она не в России? Сейчас агентство Алисы Зотимовой AZ Real Estate закрывает сделки на сотни миллион фунтов, еe имя на слуху у многих, кто интересуется жилой и коммерческой недвижимостью в Лондоне, а эта книга расскажет об этапах жизненного пути Алисы, карьере и личной жизни. Про жизнь в эмиграции, женщин в бизнесе, благодарность родителям и ценность иностранных языков, а также любовь, путешествия и правдивые истории реальных интересных людей – это книга «автобио-путе-лог» от героини нового типа. Читать ее стоит всем, кто имеет загранпаспорт и стремится к развитию, успеху и интересной жизни!



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