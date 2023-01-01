Из консьержки в байгужанки. Денис Байгужин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига для тех, кто хочет своe скучное существование превратить в яркую и интересную жизнь! Денис Байгужин – скандально известный свадебный король, который уже восемь лет помогает девушкам кардинально менять свою жизнь. В переиздании своей книги «Искусство быть женщиной», включающем несколько новых глав, автор раскрывает секреты, которые помогут превратить скучное существование в яркую и интересную жизнь, наполненную роскошью и наслаждениями. «Я – адский тренер. Я – король красивой жизни. Мне плевать на тех, кто не готов принимать одну простую мысль: женщина – это самый большой подарок природы. Женщин надо любить, уважать, заботиться о них, одаривать и обласкивать. Все, кто думает, что женщины нужны лишь для стирки и глажки, – летят со скалы». • Как из серой мышки превратиться в обольстительную альфа-самку, от которой мужчины будут сходить с ума? • Как развить свою женственную чувственность и энергетику? • Как управлять мужчинами и получать дорогие подарки и обеспечение просто так?



Из консьержки в байгужанки слушать на видеосервисе Wink.