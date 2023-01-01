Из книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Н.В. Гоголь из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» в исполнении Виктора Ракова «Выбранные места из переписки с друзьями», вышедшие в свет в самом начале 1847 года, открывали читателям другого, незнакомого им Гоголя, и, начиная с той поры буквально до настоящего времени духовный путь писателя, его личность предстают как загадка, требующая постижения. «Загадку» Гоголя, пожалуй, точнее других сформулировал И.С. Аксаков: «Много еще пройдет времени, пока уразумеется вполне все глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и неразрешимой задачи!».



Из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» слушать на видеосервисе Wink.