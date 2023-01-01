Из хорошей семьи. Мария Воронова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У молодого следователя Яны Подгорной все валится из рук. Коллеги не воспринимают ее всерьез, начальство не прощает промахи, которые она совершает один за другим. И конечно же, никто не верит ее гипотезе, что в городе орудует маньяк-убийца. Чтобы понять, как действовать дальше, она обращается к с�тарым делам своего наставника, легендарного следователя Костенко, но вместо подсказок находит там странные несостыковки.



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