Из истории второй мировой войны. Выпуск 1. Леонид Млечин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию «Историю Леонида Млечина» – цикл выступлений Леонида Михайловича, посвящeнных как событиям ушедшего века, так и тем, что станут историей спустя некоторое время. В этот выпуск вошли рассказы-размышления на темы: – Настоящий Генрих Мюллер. Был ли образ, созданный Леонидом Броневым, похож на оригинал? – Подвиг лейтенанта Печерского отмечен. Через 28 лет после его смерти – Почему в мае 1945 года немцы капитулировали дважды – Волынская резня. Война между поляками и украинцами – Приказ №227 и судьба маршала Рокоссовского.



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