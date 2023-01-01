Иветта. Новеллы. Ги де Мопассан
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Иветта. Новеллы. Ги де Мопассан

Иветта. Новеллы. Ги де Мопассан (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Классика284 мин16+

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию сборник новелл французского писателя Ги де Мопассана (1850-1893), опубликованный в 1884 году издательством Виктора Гаварда. Большинство из этих новелл ранее публиковалось в газетах «Лё Голуа» и «Жиль Блас», а Мопассан пользовался псевдонимом Мофриньёз (имя легкомысленной и фривольной герцогини из «Человеческой комедии» Бальзака).

Иветта слушать на видеосервисе Wink.

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