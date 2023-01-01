Иуда Искариот. Леонид Андреев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В остросюжетном рассказе Леонида Андреева изложена авторская версия истории взаимоотношений Иисуса Христа с его учениками, в том числе с Иудой из Кариота, предавшим Учителя. – А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? – наклонившись, спросил он громким шепотом.– Только не шути, прошу тебя. Иуда злобно взглянул на него: – А ты что думаешь? Петр испуганно и радостно прошептал: – Я думаю, что он – сын Бога живого. – Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козел!



Иуда Искариот слушать на видеосервисе Wink.