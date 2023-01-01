WinkАудиокнигиИталия. Полная история страны. Серджо Боллиторе
Италия. Полная история страны. Серджо Боллиторе (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
История, Учебная и научная литература743 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Все самые важные события от этрусков до Берлускони. Интересно слушать, легко запомнить все даты, имена, события и поразить друзей эрудицией. Италия – страна с историей, которая насчитывает не одну тысячу лет. Цезарь, Наполеон, Леонардо да Винчи – великие итальянцы, которые покорили мир! А сколько открытий и достижений во всех областях науки и искусства было совершено именно в Италии!
Италия слушать на видеосервисе Wink.