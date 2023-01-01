Италия. Полная история страны. Серджо Боллиторе (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все самые важные события от этрусков до Берлускони. Интересно слушать, легко запомнить все даты, имена, события и поразить друзей эрудицией. Италия – страна с историей, которая насчитывает не одну тысячу лет. Цезарь, Наполеон, Леонардо да Винчи – великие итальянцы, которые покорили мир! А сколько открытий и достижений во всех областях науки и искусства было совершено именно в Италии!



Италия слушать на видеосервисе Wink.