Исцели Меня. Лидия Попкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию роман Лидии Попковой «Исцели меня». Фантазия окрыляет, делая нереальное – реальным, невозможное – возможным. Взлетая, можно легко потеряться в лабиринтах своих мечтаний, а в простой истине найти жемчужину. «Исцели меня» – это современный любовный роман с элементами мистики. Героиня исцеляет людей, испытывая боль из-за своего дара. А кто исцелит еe? Возможно, простой парень, не верующий в Бога, но полюбивший еe во сне. И вот уже героиня стоит перед выбором. Если она выберет любовь, то лишится дара. Так или иначе, ей придется принести жертву. А за еe судьбой стоят обычные люди, которые ведут свою игру и считают, что имеют право распоряжаться еe жизнью. Но упасть стоит хотя бы ради того, чтобы почувствовать заботливые и любящие руки. Одаренного делают особенным не способности, а благородные намерения и чистая душа.



Исцели Меня слушать на видеосервисе Wink.