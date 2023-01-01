История Земли: Путешествие к динозаврам. Александр Лукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издательство «АРДИС» представляет уникальную коллекцию аудиоспектаклей для детей. Легко, будто играя, дети погрузятся в яркий и увлекательный мир знаний. А помогут им в этом знаменитые артисты, принявшие участие в записи спектаклей. Двое героев – Маша и Петя, сопровождаемые добрым знакомым – профессором Владимиром Сергеевичем, раз за разом отправляются в захватывающие путешествия через пространство и время. Профессор готов ответить на все вопросы Маши и Пети, а в самых запутанных случаях ребятам всегда поможет знаменитый эрудит Анатолий Вассерман. Серия «ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ» включает четыре диска, послушав которые дети узнают много нового об основных этапах развития нашей планеты, о ее геологической истории, о происхождении жизни и эволюции человека, об эпохе динозавров, о племенах древних людей и многом другом.



История Земли: Путешествие к динозаврам слушать на видеосервисе Wink.