WinkАудиокнигиИстория упадка и разрушения Римской Империи. Том 7. Эдвард Гиббон
История упадка и разрушения Римской Империи. Том 7. Эдвард Гиббон (книга, 1789) слушать онлайн
1789, Аудиокнига
История, Нон-фикшн1540 мин12+
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Сюжет
Эдвард Гиббон – английский историк, в трудах которого блестящий литературный стиль и увлекательность повествования соединились с высоким научным уровнем критического анализа широкого круга источников. "История упадка и разрушения Римской Империи", охватывающая период со II по XVI века Западной и Восточной Римской Империи – «самый значительный труд, который когда-либо был написан о Римской истории» (Моммзен) – и сегодня остается одним из наиболее популярных исторических сочинений.
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