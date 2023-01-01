История упадка и разрушения Римской Империи. Том 7. Эдвард Гиббон (книга, 1789) слушать онлайн

Сюжет

Эдвард Гиббон – английский историк, в трудах которого блестящий литературный стиль и увлекательность повествования соединились с высоким научным уровнем критического анализа широкого круга источников. "История упадка и разрушения Римской Империи", охватывающая период со II по XVI века Западной и Восточной Римской Империи – «самый значительный труд, который когда-либо был написан о Римской истории» (Моммзен) – и сегодня остается одним из наиболее популярных исторических сочинений.



История упадка и разрушения Римской Империи слушать на видеосервисе Wink.