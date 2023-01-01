История упадка и разрушения Римской Империи. Том 6. Эдвард Гиббон (книга, 1789) слушать онлайн

Сюжет

В шестом томе «Истории» Гиббон рассматривает события и исторические тенденции, которые определили дальнейшее развитие международных отношений и внутренней истории европейских государств на период 632 г.н.э. – 1203 г.н.э.: арабские завоевания, крестовые походы, набеги норманнов на Южную Европу. Особое внимание уделено истории славян и Руси.



История упадка и разрушения Римской Империи слушать на видеосервисе Wink.