История упадка и разрушения Римской Империи. Том 5. Эдвард Гиббон (книга, 1789) слушать онлайн

Сюжет

В пятом томе «Истории» Гиббон рассматривает правление Юстиниана и оформление свода римского права, развитие христианской догматики и борьбу с ересями, появление Мухаммеда и зарождение ислама. Материал данного тома охватывает эпоху наивысшего расцвета в истории стран Европы и средиземноморского бассейна в VI-VIII вв. (303 г.н.э. – 680 г.н.э.)



История упадка и разрушения Римской Империи слушать на видеосервисе Wink.