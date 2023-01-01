История упадка и разрушения Римской Империи. Том 4. Эдвард Гиббон (книга, 1789) слушать онлайн

Сюжет

В четвертом томе «Истории» Гиббон рассматривает вторжение варваров в Римскую Империю и излагает свои взгляды на причины падения Империи. Материал данного тома охватывает период зарождения европейских государств и возвышения Восточной Римской империи (450 г.– 594 г.). "История упадка и разрушения Римской Империи", охватывающая период со II по XVI века Западной и Восточной Римской Империи – «самый значительный труд, который когда-либо был написан о Римской истории» (Моммзен) – и сегодня остается одним из наиболее популярных исторических сочинений. Настоящее издание подготовлено на основе перевода профессора В.Н.Неведомского (Москва, 1883-1886).



История упадка и разрушения Римской Империи слушать на видеосервисе Wink.