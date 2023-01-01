История упадка и разрушения Римской Империи. Том 3. Эдвард Гиббон (книга, 1781) слушать онлайн

Сюжет

В третьем томе автор описывает эпоху, которая предшествует падению некогда могущественной Римской империи, ее выдающихся политических, государственных и религиозных деятелей и охватывает период от 362 г. н.э. до 450 г. н.э. "История упадка и разрушения Римской Империи", охватывающая период с�о II по XVI века Западной и Восточной Римской Империи – «самый значительный труд, который когда-либо был написан о Римской истории» (Моммзен) – и сегодня остается одним из наиболее популярных исторических сочинений. Настоящее издание подготовлено на основе перевода профессора В.Н.Неведомского (Москва, 1883-1886).



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