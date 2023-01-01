История упадка и разрушения Римской Империи. Том 2. Эдвард Гиббон (книга, 1781) слушать онлайн

Сюжет

Второй том описывает условия, в которых складывалось историческое христианство. Под пером Гиббона оживают фигуры людей, деяния которых и по сей день вызывают очень неоднозначные оценки: Константина Великого и Юлиана – реставратора эллинства. "История упадка и разрушения Римской Империи", охватывающая период со II по XVI века Западной и Восточной Римской Империи – «самый значительный труд, который когда-либо был написан о Римской истории» (Моммзен) – и сегодня остается одним из наиболее популярных исторических сочинений. Настоящее издание подготовлено на основе перевода профессора В.Н.Неведомского (Москва, 1883-1886).



История упадка и разрушения Римской Империи слушать на видеосервисе Wink.