История упадка и разрушения Римской Империи. Том 1. Эдвард Гиббон (книга, 1776) слушать онлайн

Сюжет

Первый том охватывает период римской истории от века Антонинов (II века н.э. – «золотого века Римской истории») до объединения империи Константином Великим (324 г. н.э.). Эдвард Гиббон – английский историк, в трудах которого блестящий литературный стиль и увлекательность повествования соединились с высоким научным уровнем критического анализа широкого круга источников. "История упадка и разрушения Римской Империи", охватывающая период со II по XVI века Западной и Восточной Римской Империи – «самый значительный труд, который когда-либо был написан о Римской истории» (Моммзен) – и сегодня остается одним из наиболее популярных исторических сочинений. Настоящее издание подготовлено на основе перевода профессора В.Н.Неведомского (Москва, 1883-1886).



История упадка и разрушения Римской Империи слушать на видеосервисе Wink.